"Bolsonaro quer o caos", diz Freixo sobre demissão de Teich

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou Jair Bolsonaro após Nelson Teich pedir demissão do ministério da Saúde. Teich deixou o cargo em meio a discordâncias com Bolsonaro, que é favorável à mudança do protocolo de prescrição da cloroquina, medicamento ainda sem comprovação científica para o tratamento contra o coronavírus.

"Nelson Teich foi um ministro da Saúde fraco que jamais assumiu o cargo de fato, mas sua saída sinaliza que Bolsonaro vai jogar de forma ainda mais agressiva com a vida dos brasileiros, atacando o isolamento social e orientações das autoridades de saúde e cientistas. Quer o caos", escreveu o parlamentar no Twitter.

