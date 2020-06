Freixo cobra avanço de investigações sobre o caso Marielle após prisão de bombeiro

"Descobrir os mandantes da execução é crucial para a democracia. Quem mandou matar Marielle?", questionou o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) ao repercutir a prisão do sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões Corrêa, de 44 anos, suspeito de ajudar o PM Ronnie Lessa a se desfazer de armas. Lessa é apontado como autor do disparos que mataram a parlamentar edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) alertou para a necessidade de se avançar nas investigações sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), após uma operação da polícia do Rio prender, nesta quarta-feira (10), o sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões Corrêa, de 44 anos, suspeito de ajudar o PM reformado Ronnie Lessa a se desfazer de armas, que teriam sido jogadas no mar após a prisão do policial, em março de 2019. Lessa é apontado como autor dos disparos que mataram a ex-parlamentar e morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro.

"A prisão do bombeiro Maxwell Corrêa hoje é mais um passo importante dado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do RJ nas investigações sobre os assassinatos de Marielle e Anderson. Descobrir os mandantes da execução é crucial para a democracia. Quem mandou matar Marielle?", escreveu o parlamentar no Twitter.

A prisão do bombeiro Maxwell Corrêa hoje é mais um passo importante dado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do RJ nas investigações sobre os assassinatos de Marielle e Anderson. Descobrir os mandantes da execução é crucial para a democracia. Quem mandou matar Marielle? June 10, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.