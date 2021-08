Freixo cobra extrato do cartão corporativo de Bolsonaro: "gastou R$ 20 milhões em um ano"

"Queremos o extrato impresso e auditável do cartão do presidente", escreveu o deputado Marcelo Freixo edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) defendeu nesta sexta-feira (6) transparência nos gastos do cartão corporativo por Jair Bolsonaro.

Pelo Twitter, Freixo lembrou gastos da Presidência da República que chegaram a R$ 20 milhões em 2020. "Bolsonaro gastou R$ 20,6 milhões no cartão corporativo em apenas um ano. Queremos o extrato impresso e auditável do cartão do presidente", escreveu Freixo.

Segundo dados do Portal da Transparência, em 2020, a Presidência da República foi o órgão que mais teve despesas com cartão corporativo do governo federal, gastando R$ 20,1 milhões. Esse volume é 27,2% superior aos R$ 15,8 milhões desembolsados pelo órgão em 2019.

Bolsonaro gastou R$ 20,6 MILHÕES no cartão corporativo em apenas um ano. Queremos o extrato impresso e auditável do cartão do presidente. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 6, 2021





