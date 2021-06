Freixo comenta saída do PSOL: “seguiremos na mesma trincheira de defesa da vida, da democracia”

Deputado fez uma série de postagens em sua conta no Twitter destacando a importância do PSOL em sua trajetória política edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo fez uma série de postagens em sua conta no Twitter nesta sexta-feira (11) destacando a importância do PSOL em sua trajetória política. Ele anunciou nesta quinta-feira (10), em reunião com a presença do ex-presidente Lula, que irá se desligar da sigla e se filiar ao PSB.

“Hoje, encerro esse ciclo com a certeza de que apesar de não estarmos juntos daqui para a frente no mesmo partido seguiremos na mesma trincheira de defesa da vida, da democracia e dos direitos do povo brasileiro”, disse Freixo.

Segundo o parlamentar, “essa decisão foi longamente amadurecida e tomada após muito diálogo com dirigentes nacionais e estaduais do partido, a quem agradeço pelas reflexões fraternas que compartilhamos nesse processo”.

Ele também destacou que “as eleições de 2022 serão um plebiscito nacional sobre a Constituição de 1988, se ela ainda valerá no Brasil. Por isso nós democratas não temos o direito de errar: do outro lado está a barbárie da fome, da morte e da devastação”.

SOBRE MINHA SAÍDA DO PSOL: Ingressei no PSOL em 2005, antes de me eleger deputado estadual pela primeira vez. De lá para cá, compartilhamos uma bela história e colocamos o partido no centro da luta pela democracia brasileira. 👇 June 11, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.