Freixo critica desfile e rejeita voto impresso: 'a presidência precisa de alguém com vergonha na cara'

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) criticou os desfiles de tanques na manhã desta terça-feira (10) em Brasília (DF) e aproveitou para destacar que parlamentares derrubarão a PEC do Voto Impresso, ainda nesta terça.

"Daqui a pouco estaremos no plenário p/ responder as ameaças de Bolsonaro e derrotar de vez o voto impresso. O Brasil não precisa de tanque na rua, precisa de vacina, emprego, comida e de um presidente com vergonha na cara", escreveu o parlamentar no Twitter.

"Lamentável que o comando das Forças Armadas rebaixe a instituição ao papel de arma na guerra de Bolsonaro contra a democracia e a Constituição. O desfile de hoje é um claro ataque ao Estado de Direito e uma tentativa desesperada de desviar o foco dos reais problemas do país", acrescentou. "Bons generais não seguem um mau capitão".

