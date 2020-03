Freixo critica MP de Bolsonaro: “Quem não morrer de coronavírus, vai morrer de fome”

“Quem não morrer de coronavírus, vai morrer de fome. Esse será o resultado dessa MP do Bolsonaro, que deveria se chamar MP do Extermínio. Deixar trabalhadores formais s/ salário por 4 meses quando eles mais precisam é uma sentença de morte”, escreveu o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou a Medida Provisória (MP) do governo Jair Bolsonaro que autoriza empresas a suspender o contrato de trabalho com funcionários por até quatro meses por conta do coronavírus. Também poderão fazer corte de salários.

“Quem não morrer de coronavírus, vai morrer de fome. Esse será o resultado dessa MP do Bolsonaro, que deveria se chamar MP do Extermínio. Deixar trabalhadores formais s/ salário por 4 meses quando eles mais precisam é uma sentença de morte. Vamos derrubar esse crime no Congresso!”, escreveu o parlamentar no Twitter.