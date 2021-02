Freixo: 'decreto das armas é parte de um golpe em curso'

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou o decreto que aumenta o limite para aquisição de armamentos e munições. "Bolsonaro está armando seus apoiadores para ameaçar as instituições. O golpe está em curso", escreveu Freixo em sua conta no Twitter.

De acordo com o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), as medidas servem para "armar as milícias" de Jair Bolsonaro. "Quando ele diz que teremos problema maior que o dos EUA nas eleições, é disso que está falando. Não vê quem não quer", disse.

O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) afirmou ser "lamentável ver que o governo não tem o mesmo empenho para garantir vacina, que já está acabando no Brasil".

