Freixo defende que Ernesto Araújo seja demitido e punido por sabotar vacinas

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) cobrou do governo Jair Bolsonaro a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por causa da sabotagem para a compra de insumos com o objetivo de produzir vacinas contra a Covid-19 no Brasil.

"Não basta que Ernesto Araújo seja demitido do Ministério das Relações Exteriores. Ele tem que responder na Justiça por ter boicotado a compra de insumos p/ produção de vacinas ao criar conflitos c/ a China e a Índia. Estou acionando o MPF p/ que o ministro seja investigado", escreveu o parlamentar no Twitter.

Na quinta-feira (25), Araújo recorreu à Bíblia para passar a mensagem de que resistirá à pressão para deixar o cargo.

Na quarta-feira (24), senadores pediram a demissão do chanceler argumentando a necessidade de melhorar a relação com a China para melhor abastecimento de vacinação no Brasil, onde apenas pouco mais de 6% da população receberam a primeira dose de imunização contra a Covid-19.

O Palácio do Planalto já avalia outros nomes para comandar o Itamaraty.

