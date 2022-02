Freixo defende que taxas pagas a descendentes de Pedro II sirvam para reconstrução de Petrópolis

“A cidade destruída, famílias devastadas, número de mortos já ultrapassa os 120. O que estamos vendo não pode conviver com algo tão absurdo como o laudêmio” edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, propôs nesta sexta-feira, 18, um projeto de lei para destinar a taxa paga pela população de Petrópolis aos herdeiros do imperador Dom Pedro II à ajuda na reconstrução da cidade, que foi devastada pelas chuvas nesta semana.

"Liguei para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que prometeu que irá colocar o projeto em votação", afirmou Freixo à coluna de Leonardo Sakamoto no Uol.

Em Petrópolis, sempre que um imóvel localizado na área da antiga fazenda Córrego Seco, que pertenceu ao imperador, é vendido os descendentes da família imperial recebem 2,5% de seu valor de mercado. Essa taxa existe desde 1847 quando o imperador loteou a fazenda para a chegada de imigrantes europeus.

“A cidade está destruída, famílias foram devastadas, o número de mortos já ultrapassa os 120. O que estamos vendo não pode conviver com algo tão absurdo como o laudêmio”, afirmou Freixo.

“Por que uma sociedade devastada precisa continuar pagando um imposto para a antiga família real sobre transações imobiliárias? Temos que transformar esse valor em fonte de reconstrução da cidade. Dinheiro público precisa ser destinado ao interesse público”, destacou o deputado à coluna.

Freixo foi atacado pelo atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pela proposta. “Marcelo Freixo, você é o maior oportunista que eu conheci em toda a minha vida! Você só sabe fazer politicagem em cima do sangue e da tragédia das pessoas! É uma espécie de ZÉ DO CAIXÃO da política! Vem a Petrópolis mentir, criar intrigas e gerar confusão”, afirmou nas redes sociais.

Freixo está em Petrópolis conversando com autoridades e a população. Ele informou que mais de R$ 20 milhões foram destinados em emendas à cidade por parlamentares fluminenses para ajudar após a tragédia que deixou o município histórica sob lama.

