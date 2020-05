PSOL vai convocar novo chefe da PF para explicar mudança no Rio

Deputado Marcelo Freixo anunciou que a bancada do PSOL está pedindo a convocação do novo diretor-geral da PF, Rolando Souza, para explicar a mudança no comando da PF no Rio. "Não deixaremos que a PF seja transformada numa polícia política para proteger o presidente", disse Freixo edit

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou decisão do novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, nomeado por Jair Bolsonaro nesse domingo, 3, de substituir o superintendente da PF no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira.

“Novo chefe da PF, Rolando Souza já mostrou a que veio. Mal assumiu o cargo e já mandou trocar o comando da Polícia Federal no Rio. Bolsonaro está usando a presidência para impedir que as relações criminosas da sua família com milícia sejam investigadas”, escreveu Freixo pelo Twitter.

Freixo anunciou que a bancada do PSOL irá protocolar na Câmara requerimento convocando o novo diretor-geral da PF para explicar a mudança. "Eu e os demais deputados do PSOL estamos pedindo a convocação do novo comandante da PF na Câmara. Rolando Souza mal assumiu o posto e já trocou a chefia da instituição no RJ. Não deixaremos que a PF seja transformada numa polícia política para proteger o presidente", acrescentou Freixo.

No pronunciamento que fez quando pediu demissão do cargo, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro disse que Jair Bolsonaro queria trocar o diretor-geral para interferir politicamente na polícia. Moro afirmou que o Bolsonaro queria mudanças no Rio e em Pernambuco.

