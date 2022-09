Freixo diz que a Cultura deixará de ser resistência para ser aliada da economia do Rio

"Se ela for resistência, significa que o governo perdeu o sentido", afirmou o candidato do PSB ao governo do Rio. O deputado criticou Jair Bolsonaro, Cláudio Castro e citou Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PSB ao governo do estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Freixo, afirmou nesta quarta-feira (21) que a cultura não deve ter como objetivo resistir a governantes com pouca sensibilidade para direitos sociais. "Se ela for resistência, significa que o governo perdeu o sentido. Cultura é nossa economia, alegria, dá sentido pra gente sair de casa e ser feliz", disse Freixo durante evento com artistas na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Nomes como os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil foram ao ato.

Ao criticar a Jair Bolsonaro (PL), o candidato do PSB afirmou que a "cultura só é inimiga de um governo se esse governo não tiver compromisso com a democracia".

"Ele (Bolsonaro) tem a cultura como pânico porque sabe que a cultura destrói o seu projeto de sociedade miliciana", disse. "É na cultura que a gente pode resgatar o menino, a menina que a escola perdeu. A cultura é aliada para olhar para as periferias, para as favelas".

Lula e Cláudio Castro

O candidato reforçou o apoio ao candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A gente precisa fazer Lula ganhar no primeiro turno. Do lugar onde saiu Bolsonaro (Rio), Lula vai vencer", afirmou.

O candidato do PSB citou problemas de corrupção na gestão do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). "Saúde, educação, emprego, segurança… tudo vira negócio, crime com este projeto".

Intenções de voto

A pesquisa Ipec, divulgada nessa terça-feira (20), mostrou que Freixo, em segundo lugar, diminuiu a distância para o governador Cláudio Castro (PL).

Em outra pesquisa Ipec, divulgada na última segunda-feira (19), Lula venceria a eleição em primeiro turno. Bolsonaro continuou na segunda posição. O petista ganharia um segundo turno contra o candidato do PL por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, o ex-presidente manteve a liderança, com mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no primeiro turno. Lula venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

Evento da Cultura e Economia Criativa com Freixo e Lula, no dia 21/09/2022, no Circo Voador. https://t.co/b1f4WDNo3R September 21, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.