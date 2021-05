Freixo diz que Mourão representa a milícia que coloca o terror acima das leis

Deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) afirma que o vice Hamilton Mourão, que disse "é tudo bandido" sobre as vítimas do massacre no Jacarezinho, representa a ideologia miliciana edit

247 – "O comentário de Mourão sobre a chacina do Jacarezinho é a tradução dessa ideologia miliciana que chegou ao poder. Milícia não é só um artigo no Código Penal, é um projeto de sociedade que coloca a violência e o terror acima das leis", disse o deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ). Mesmo sem saber quem eram as vítimas das execuções no Jacarezinho, Hamilton Mourão disse "é tudo bandido".

