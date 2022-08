Freixo e Ceciliano abrem campanha subindo as escadarias da Igreja da Penha

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Os candidatos da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), ao governo do Rio, Marcelo Freixo, e ao Senado, André Ceciliano, começaram há pouco oficialmente suas campanhas eleitorais subindo a escadaria da Igreja da Penha.

A agenda começou às 6h30.

Ceciliano e Freixo chegaram à escadaria da Penha acompanhados de suas esposas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

André e Freixo estão seguindo uma tradição do tucano César Maia, que desde 1986 inicia suas campanhas subindo a escadaria da igreja – um local tradicionalmente associado ao pagamento de promessa dos fiéis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vou pedir proteção e agradecer a oportunidade de iniciar essa campanha”, disse o candidato ao Senado.

“Está começando e nada como pedir a benção, a proteção de Deus para uma caminhada tão importante”, disse Freixo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo depois, André e Freixo seguem para a Central do Brasil para apresentar suas propostas aos usuários do sistema ferroviário.

Em seguida, o candidato a senador se reúne com a presidência da Fecomércio e participa de uma reunião com entidades sindicais, no Centro.

À noite, André e Freixo voltam a se reunir para um debate com sindicalistas no Clube de Engenharia, também no Centro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o vídeo da subida à Igreja:

Candidato ao governo do Rio, @MarceloFreixo iniciou sua campanha subindo a escadaria da igreja da Penha e pediu ‘proteção de Deus’; seu vice, Cesar Maia não foi por questões de saúde #ogloboeleicoes2022 #eleicoes2022 https://t.co/UWvDqcr1gU pic.twitter.com/SSPFtYLjmB — O Globo Política (@OGloboPolitica) August 16, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.