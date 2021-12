Freixo: é lamentável que Bolsonaro vá curtir férias enquanto brasileiros estão morrendo

Para o deputado, Bolsonaro deveria estar na Bahia, coordenando junto com o governador os trabalhos para socorrer as famílias baianas atingidas pelas chuvas edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, cobrou pelo Twitter nesta segunda-feira (27) que Jair Bolsonaro ajude o governador da Bahia, Rui Costa (PT), no auxílio à população atingida pelas fortes chuvas no sul do estado.

"O presidente da República deveria estar na Bahia, coordenando junto com o governador Rui Costa os trabalhos para socorrer as famílias baianas. É lamentável que Bolsonaro se omita e vá curtir as férias no litoral de Santa Catarina enquanto brasileiros estão morrendo", escreveu Freixo.

