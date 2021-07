Freixo: Eduardo Bolsonaro é um “bananinha, tchutchuca do centrão”

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) compartilhou um vídeo em que Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticava eventuais alianças com o centrão e atualmente o governo do pai está aliado com esse bloco partidário edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) destacou a contradição entre o discurso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) contra a corrupção durante a última campanha eleitoral e as alianças do governo Jair Bolsonaro.

"Esse é o Bananinha. Na campanha fala grosso, mas no governo é tchutchuca do centrão. Vamos espalhar esse vídeo?", escreveu Freixo no Twitter.

No vídeo compartilhado pelo pessebista, Eduardo afirmou: "Eu queria tirar foto do rosto de cada um dos senhores aqui pra saber, se em 2019, quando o coro comer pra valer, se vocês vão deixar se seduzir pelo discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte com Bolsonaro".

Atualmente, o governo Bolsonaro estuda nomear o senador Ciro Nogueira (PP-PI), líder do centrão, para o Ministério da Casa Civil.

A gestão também montou no final do ano passado um orçamento secreto no valor de R$ 3 bilhões em emendas para reforçar o apoio da base bolsonarista no Congresso. O esquema foi elaborado após a aproximação do Planalto com os partidos do centrão.

Esse é o Bananinha. Na campanha fala grosso, mas no governo é tchutchuca do centrão. Vamos espalhar esse vídeo? pic.twitter.com/kCgzGCf9cG — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 22, 2021

