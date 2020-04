Freixo: imagina se, após demissão de Mandetta, vazam os testes de Bolsonaro

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) alertou para um eventual vazamento dos resultados dos exames feitos por Jair Bolsonaro para saber se contraíu ou não o coronavírus. "Imagina se no meio dessa brigalhada o Mandetta resolve vazar o resultado dos exames do Bolsonaro...", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro viola o princípio da transparência pública ao não divulgar os resultados do exame sobre uma doença que atinge pelo menos 26,1 mil pessoas no Brasil e já provocou 1.590 mortes.

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República havia classificado como "sigilosos" os resultados dos testes.

Imagina se no meio dessa brigalhada o Mandetta resolve vazar o resultado dos exames do Bolsonaro... — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 15, 2020

