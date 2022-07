Freixo lança candidatura e celebra 'aliança do campo democrático contra o fascismo' no Rio

Apoie o 247

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) lançou oficialmente sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 27, em evento no Hotel Nacional, na capital fluminense.

Freixo comemorou o fato de ter obtido apoio de partidos de diversos campos ideológicos, dentre PT e PSDB. Os tucanos indicaram o ex-prefeito Cesar Maia como vice na chapa.

“Se essa aliança fosse fácil, já tinha sido feita antes, é hora de colocar as diferenças para trás e demonstrar grandeza”, disse Freixo.

A candidatura é apoiada por PT, PV, PCdoB, Rede e PSDB.

Durante o evento, segundo a VEJA , a ex-governadora petista Benedita da Silva comentou o fato de estar ao lado de César Maia, seu adversário político no Rio de Janeiro. “Nos encontramos novamente, mas agora em outro plano”, declarou.

Maia, por sua vez, citou Karl Marx para justificar a aliança com Freixo e ainda lembrou que foi aliado do ex-governador Leonel Brizola. “Fui criado por Brizola, o que Freixo defender, vou defender, mesmo que discorde”, disparou.

Freixo apresentou a aliança como sendo “do campo democrático contra o fascismo”.

Por outro lado, o PSB, partido de Freixo que apoia a candidatura do ex-presidente Lula (PT), dificulta a aliança no estado, pois insiste em lançar Alessandro Molon ao Senado, contrariando o acordo com o PT, que apoia André Ceciliano para o cargo.

Benedita cobrou o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que estava presente. “Nossa presença aqui é para reafirmar a importância da aliança nacional e para demonstrar que é fundamental manter a nossa representação ao Senado”, disse.

“Aqui no Rio essa frente está consolidada. Não acredito por razão nenhuma que essa frente possa ser rachada”, amenizou o dirigente do PSB.

