Freixo lembra sucesso de Lula em vacinação e compara: 'se Bolsonaro estivesse preocupado, imunizaria toda população em 8 meses'

Depois de lembrar o sucesso do governo Lula na vacinação contra a gripe H1N1, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) alertou para a falta de coordenação de Jair Bolsonaro no gerenciamento da pandemia. "Se tivéssemos um governo que se importasse com a vida dos brasileiros, nós conseguiríamos alcançar essa marca e imunizar toda população em 8 meses", disse edit