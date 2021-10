Freixo lidera disputa pelo governo do Rio com 25% dos votos, diz pesquisa

Pesquisa da RealTime Big Data encomendada pela Record TV aponta que o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) lidera a disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro e tem sete pontos percentuais à frente do segundo colocado edit

247 - Pesquisa da RealTime Big Data encomendada pela Record TV aponta nesta sexta-feira (1) que o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) lidera a disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro, com 25% das intenções de voto, seguido pelo atual governador do estado, Claudio Castro (PL), que soma 18%. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 9% das intenções de voto. O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, é citado por 2% dos eleitores.

Brancos e nulos somam 37%, e 9% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Foram entrevistados 1200 pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro entre os dias 28 e 29 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos (leia a íntegra na Revista Fórum).

