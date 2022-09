Freixo: “Lula disse que o senador que tem que ser eleito é o André Ceciliano” (vídeo)

Candidato do PSB ao governo do Rio, Marcelo Freixo disse que, para o ex-presidente Lula 'mudar esse país, precisará de senador eleito que esteja do lado dele para qualquer briga' edit

Agenda do Poder - Em um comício com público estimado em 10 mil pessoas na cidade de Maricá nesta sexta-feira (02/09) à noite, o candidato ao governo do Estado Marcelo Freixo (PSB) reforçou o apoio a candidatura de André Ceciliano (PT) ao Senado e afirmou que a eleição do petista vai ajudar a governabilidade de Lula como presidente da República.

— Para que Lula consiga governar e mudar esse país, Lula vai precisar de senador eleito que esteja do lado dele para qualquer briga. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse o senador que tem que ser eleito no Rio de Janeiro foi Luiz Inácio Lula da Silva e ele disse que esse senador é o André. Essa eleição para o Senado é uma eleição que se define na reta final.

No comício, André destacou que as políticas sociais da cidade são um exemplo a ser seguido em todo o Brasil. O combate à fome, à violência e às milícias, além do retorno das obras estruturais no estado para geração de empregos, também foi defendido pelo candidato a senador.

— De 2014 a 2020, nós perdemos 680 mil empregos no estado do Rio de Janeiro. Já recuperamos alguns deles, mas ainda são 500 mil desempregados. Com parceria entre os governos federal e estadual, nós precisamos retomar as obras paradas, a obra do Complexo Petroquímico de Itaboraí, a nossa refinaria, o Arco Metropolitano. Precisamos dinamizar a construção civil e resgatar a indústria naval. Eu não tenho dúvida que, com o nosso presidente Lula e a retomada dessas obras, a gente pode gerar rapidamente mais de 100 mil empregos no estado do Rio nos primeiros meses de 2023.

O candidato também destacou a capacidade de Freixo para combater a violência no estado e, assim, também melhorar a economia.

— Você, Freixo, pode romper a violência que está atrasando o estado do Rio de Janeiro. Para ter empregos, precisamos de segurança pública. Só você pode enfrentar as milícias, só você pode enfrentar o tráfico, que mata a nossa juventude. Eu não tenho dúvida que, no dia 2 de outubro, é Freixo!

André e Freixo cumpriram agenda de campanha em Maricá desde o início da tarde. Junto com o prefeito Fabiano Horta e candidatos petistas, eles visitaram uma feira de economia solidária, conversaram com comerciantes e moradores e depois visitaram a horta urbana da cidade, a primeira do Brasil.

Eles também foram a uma unidade do Banco Mucumba, responsável pela concessão de benefícios sociais pagos em “mucumbas”, a moeda social usada na cidade. Ela tem o mesmo valor do Real e foi criada a partir do conceito de economia circular, para valorizar comércio e dos serviços locais e promover a distribuição de renda para a população.

*Moeda social nas comunidades*

Inspirado no modelo de Maricá, Marcelo Freixo defendeu a criação de moedas sociais no âmbito estadual. A proposta é partir de um projeto piloto em três regiões diferentes e depois expandi-lo pelo estado.

— Nós vamos fazer algo semelhante na favela do Salgueiro, em São Gonçalo; na Rocinha; e na Chatuba, na Baixada Fluminense. A ideia é copiar o modelo de Maricá e, além disso, nós vamos dialogar amplamente com os prefeitos de toda a Baixada para que a experiência da moeda social daqui seja levada para lá também.

