Freixo: ministro da Saúde deveria pedir demissão de Bolsonaro

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um pedido de demissão de Jair Bolsonaro por ter convocados manifestações de apoiadores do governo, enquanto a pasta recomenda que as pessoas evitem aglomerações para não aumentar os casos de coronavírus no Brasil.

O ministro da saúde deve demitir imediatamente o presidente da república. March 16, 2020