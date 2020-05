Freixo: não podemos permitir a federalização do caso Marielle

O deputado federal Marcelo Freixo comentou a troca da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e falou sobre o julgamento que ocorrerá no final de maio sobre a federalização do caso Marielle. “Se já não era bom [o caso Marielle] nas mãos do Moro e do Valeixo, imagina agora nas mãos desse grupo do Bolsonaro”, afirmou. Assista na TV 247 edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) falou à TV 247 sobre o julgamento que ocorrerá no dia 27 de maio no STJ sobre a federalização da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco .

Freixo explicou que o caso Marielle não pode ser federalizado em meio ao aparelhamento promovido por Jair Bolsonaro na Polícia Federal. “Nesse momento, mais do que nunca, a gente não pode permitir a federalização do caso Marielle. Imagina o caso Marielle ir para as mãos da Polícia Federal nesse momento. A gente não pode, a gente tem que fazer uma forte campanha para que o julgamento no STJ no dia 27 não seja favorável à federalização. Se já não era bom [o caso Marielle] nas mãos do Moro e do Valeixo, imagina agora nas mãos desse grupo do Bolsonaro”.

Com a recente troca do comando da direção-geral da PF por Bolsonaro e da substituição feita também na superintendência da instituição no Rio de Janeiro, berço do clã-Bolsonaro e local de interesse da família, Freixo afirmou que as trocas têm caráter autoritário.

“Essa é uma característica fascista, é uma característica de um governo totalitário. Ele perde a indicação do Ramagem, que era um amigo de seus filhos, ele não quer com isso transformar a Polícia Federal em uma polícia mais forte, ele está querendo uma Polícia Federal para atender a interesses privados, evidentemente é isso. Ele sabe do envolvimento dos filhos com milícias, com rachadinhas, existem investigações sobre seus filhos e sobre aliados importantes de seu projeto de poder. Ele tentou nomear o Ramagem, não conseguiu, e nomeou alguém ligado ao Ramagem”, falou o deputado federal.

