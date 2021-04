Freixo: o golpe no bolsonarismo é um processo permanente

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou que um golpe defendido por Jair Bolsonaro não necessariamente tem um fim.

"O golpe de Bolsonaro é um processo permanente. Ataque ao STF, ao Parlamentar, ideia de intervenção militar, cria clima de golpe", afirmou durante entrevista concedida ao historiador Michel Gherman.

De acordo com o parlamentar, "a ideia de um Estado com monopólio da força é uma estrutura democrática".

"Quando Bolsonaro permite que a sociedade compre mais munições do que todas as polícias juntas, ele está quebrando a natureza de controle social, do papel do monopólio da força. É uma característica absolutamente fascista", afirmou.

