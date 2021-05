Freixo: Pazuello despachava com Bolsonaro a cada 15 dias, ou seja, mais 30 mil mortes a cada encontro

Deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) fez referência à declaração do ex-ministro Eduardo Pazuello, após o general dizer na CPI da Covid que se encontrava com Jair Bolsonaro a cada 15 dias, aproximadamente edit

247 - O deputado federal, Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, após o general afirmar na CPI da Covid que despachava com Jair Bolsonaro (Sem Partido) apenas a cada 15 dias.

"Isso significa que mais de 30 mil pessoas morriam entre um encontro e outro", disse o parlamentar no Twitter.

Pazuello blindou Bolsonaro de críticas. "O presidente falou que assunto de Saúde quem trata é o Pazuello. Nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado para nada. Em nenhum momento o presidente me desautorizou ou orientou a fazer algo", afirmou.

O general também responsabilizou o Conselho Federal de Medicina pelo uso de cloroquina por boa parte da população.

O ex-ministro também repetiu a narrativa de Bolsonaro, ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal (STF) limitou as ações do governo federal para o gerenciamento da pandemia do coronavírus.

