Freixo pede à Procuradoria que intervenha em troca de chefe do órgão da PF que investiga Jair Renan

Líder da minoria na Câmara dos Deputados, Marcelo Freixo (PSB-RJ) pediu que o órgão "intervenha no caso concreto, investigando ou recomendando uma postura nos termos constitucionais". O diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, trocou o chefe da superintendência no DF, onde ocorrem investigações contra Jair Renan, filho mais novo de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Líder da minoria na Câmara dos Deputados, Marcelo Freixo (PSB-RJ) pediu ao Ministério Público Federal providências sobre a troca no comando da Polícia Federal no Distrito Federal. O parlamentar solicitou que o órgão "intervenha no caso concreto, investigando ou recomendando uma postura nos termos constitucionais".​ A informação foi publicada pela coluna Painel.

O diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, trocou o chefe da superintendência no DF, onde ocorrem investigações contra Jair Renan, filho mais novo de Jair Bolsonaro. Também estão em andamento inquéritos sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, como o de fake news, o sobre organização criminosa dos atos antidemocráticos e o da live com ataques às urnas eletrônicas feita por Jair Bolsonaro.

Também saiu da PF do Distrito Federal uma operação contra desvios de recursos no Ministério da Saúde.

PUBLICIDADE

Em seu ofício, Freixo afirmou ser "inaceitável numa democracia a Polícia Federal venha sendo um instrumento quase que particular da família Bolsonaro e dos seus aliados".

"Requer-se, portanto, que medidas urgentes sejam tomadas para coibir que a Polícia Federal venha a se tornar um órgão apenas a serviço das vontades pessoais dos membros do governo federal e da família do presidente da República", disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE