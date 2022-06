Freixo posta foto com Cesar Maia, cotado para ser o vice em sua chapa

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) fez neste sábado (18) uma postagem nas redes sociais, com ele e o ex-prefeito do Rio Cesar Maia (PSDB) juntos. O tucano é cotado para ser vice do parlamentar.

"Muita força para colocar o Rio de Janeiro de pé", escreveu o deputado.

No começo deste mês, Freixo confirmou o convite feito ao ex-prefeito para ser vice.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa telefônica do Ideia Instituto, contratado pela Exame, aponta para empate técnico entre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), com 24%, e Freixo, com 23%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE