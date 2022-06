Freixo: 'povo não merece um presidente que brinca de motociata enquanto milhões passam fome no Brasil'

"Quem não gosta de trabalhar não pode governar", acrescentou o pré-candidato do PSB ao governo do Rio edit

247 - O pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) criticou a iniciativa de Jair Bolsonaro (PL), que participou de uma motociata neste final de semana nos Estados Unidos.

"Quem não gosta de trabalhar não pode governar. O brasileiro é um povo batalhador e não merece um presidente que vai brincar de motociata na Disney enquanto milhões de famílias estão enfrentando a fome e o desemprego", afirmou o parlamentar no Twitter.

O número de pessoas que passam fome no Brasil chegou a 33,1 milhões de pessoas, de acordo com o segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) entre o fim de 2021 e abril de 2022.

— Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 11, 2022

Quem diria que um presidente que já defendeu a legalização das milícias faria um ato junto com um foragido da Justiça? https://t.co/PejeUuXPUn — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 11, 2022

