Freixo: "que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho de Roberto Jefferson"

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) repercutiu pelas redes sociais nesta sexta-feira (13) a prisão do ex-parlamentar e presidente do PTB, Roberto Jefferson, preso por “crimes contra a honra, racismo, homofobia e incitação à prática de crimes, bem como o tipo penal decorrente de integrar organização criminosa, convergente com o contexto da apuração já em curso neste inquérito”, segundo a Polícia Federal

Freixo pediu que o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho de Jair Bolsonaro, tenha o "mesmo destino" de Jefferson.

Que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho de Roberto Jefferson.

O deputado ainda provocou: "será que Carlos Bolsonaro já está escondido no sítio do Wassef para não acabar como Roberto Jefferson?". Frederik Wasseff é advogado de Bolsonaro e escondeu Fabrício Queiroz em seu sítio por um longo tempo.

