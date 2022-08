Freixo rebate acusações de Castro e anuncia comício com Lula na Baixada Fluminense

Apoie o 247

247 - O deputado federal e candidato ao Governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB), rebateu as críticas feitas pelo governador Cláudio Castro (PL) durante um debate eleitoral, realizado no último domingo (7), de que ele não teria uma atuação política voltada para a Baixada Fluminense e anunciou um comício com o ex-presidente Lula (PT) em Nova Iguaçu, município da região.

"Esse comício do Lula é uma reação da gente, mas não só. Tenho muita dúvida se a Baixada vai representar o que eles (Cláudio Castro) estão achando. Tem um sentimento de mudança pelo que aconteceu na vida das pessoas. Não sei se vai ser um sentimento de acordo com o que está aí", disse Freixo durante evento de divulgação do seu plano de governo, na segunda-feira (8), de acordo com a Folha de S. Paulo.

Freixo afirmou, ainda, que Castro mentiu ao dizer que ele não teria destinado recursos de emendas parlamentares para a área de saúde dos municípios localizados na Baixada. Segundo Freixo, ele destinou R$ 4,3 milhões para municípios como Seropédica, Duque de Caxias e São João de Meriti, em diversas áreas, incluindo educação, segurança alimentar e cultura.

