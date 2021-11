Freixo se cala sobre chacina do Salgueiro e é criticado por colunista do jornal O Dia

Apoie o 247

247 - “Quem está habituado ao conteúdo das redes sociais de Marcelo Freixo (PSB) estranhou: enquanto choviam posts de seus ex-colegas do PSOL criticando a ação policial que resultou em oito mortes no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o deputado adotou um cauteloso silêncio e não tocou no assunto em seus perfis. O movimento é interpretado como efeito da pré-campanha ao governo do Rio, em um esforço para se tornar mais palatável a conservadores”, escreveu a jornalista Aline Macedo , colunista política do jornal O Dia.

De fato, Freixo não comentou o caso até a manhã desta quarta-feira, em seu twitter, ao contrário de outras lideranças políticas:

Ainda estou bem impactada com a nova tragédia que é a chacina do Complexo do Salgueiro. Não podemos mais aceitar uma política de segurança pública que dá medo e insegurança na população. Onde polícia e bandido parecem adotar o mesmo comportamento fora da lei. November 23, 2021

De acordo com moradores do Complexo do Salgueiro, policiais fizeram festa em piscina antes e depois da chacina que deixou 8 mortos. Não é um caso isolado, é todo um sistema que comemora, literalmente, a morte de pretos e favelados. Inadmissível! November 23, 2021