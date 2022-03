Freixo tem mais apoio entre eleitores de Ciro do que entre apoiadores de Lula

Apoie o 247

Agenda do Poder - A pesquisa Genial/Quaest apurou em quem os eleitores dos candidatos a governador do Rio votarão para a presidência da República. A resposta certamente vai surpreender Marcelo Freixo.

Seria óbvio que a maioria dos eleitores de Freixo, candidato do PSB que conta com apoio formal do PT, tivesse Lula como candidato preferencial à presidência. Isto não acontece. A maioria dos eleitores de Freixo vai votar em Ciro Gomes.

A diferença é pequena, mas tem significado, por romper a lógica considerada consensual e se for considerado que o volume de eleitores de Lula é muito superior ao de Ciro no momento. Dos eleitores de Freixo, 33% vão votar em Ciro Gomes e 30% votarão em Lula.

A pesquisa indica ainda que, embora tenha entre seus eleitores 37% de eleitores de Bolsonaro, Cláudio Castro belisca votos entre apoiadores de dois presidenciáveis progressistas: Lula (17%) e Ciro (18%).

Veja o gráfico sobre quem são os presidenciáveis da preferência dos eleitores dos candidatos ao governo do Rio:

A pesquisa, patrocinada pela Banco Genial, ouviu 1.200 pessoas presencialmente entre 15 e 18 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07593/2022.

