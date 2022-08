Freixo: "tenho certeza que estaremos com o PT nessa caminhada"

Nome do PSB para a disputa pelo governo do estado do Rio, o deputado federal afirmou estar "convicto" do apoio do Partido dos Trabalhadores edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nome do PSB para a disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Freixo (RJ) afirmou que o PT continuará apoiando a sua candidatura. "Tenho certeza de que estaremos com o PT nessa caminhada. Os diálogos e divergências internas existem, mas sigo convicto do apoio", disse o parlamentar em entrevista publicada nesta terça-feira (2) no jornal O Globo.

O diretório do PT no estado do Rio retirou o apoio a Freixo depois que o PSB manteve o deputado federal Alessandro Molon (RJ) como o nome do partido para disputar o Senado.

Os dois partidos haviam feito um acordo para que o deputado estadual André Ceciliano (PT) concorresse à vaga de senador na chapa de Freixo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.