Freixo tenta apoio do PDT para sua candidatura no Rio

Da Agenda do Poder – O pré-candidato do PSB ao Governo do Rio, deputado Marcelo Freixo, fez neste fim semana uma investida sobre as bases do PDT na região dos Lagos e exortou as lideranças do partido a apoiá-lo, alegando ter mais viabilidade eleitoral do que Rodrigo Neves por estar à frente nas pesquisas. Freixo visitou o prefeito de Cabo Frio, o pedetista José Bonifácio, em encontro com participação do ex-deputado Jânio Mendes, também do PDT.

Após a reunião, em entrevista ao portal RC 24 Horas, defendeu a retomada dos Cieps, elogiou Rodrigo Neves mas, em seguida, afirmou que é hora de ver quem tem mais viabilidade.

– Acho que a gente pode formar a maior aliança progressista com governabilidade do Rio. Tenho muito diálogo com PT, estou no PSB, junto com PCdoB, com a Rede, a gente tem conversado com a Rede, a gente quer o PSOL e a gente também quer o PDT. Conheço Rodrigo desde criança; fui professor com o pai dele, tenho respeito e muito carinho por ele. Acho que e ele é muito importante em nossa aliança. A gente não tem que sair dividido, é hora de unir. É hora de ter responsabilidade. É hora de ver quem tem mais viabilidade. Eu estou primeiro nas pesquisas. Então, conto muito com PDT – afirmou.

