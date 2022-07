Freixo troca afagos com Molon e afirma que sua aliança terá dois candidatos ao Senado

Apoie o 247

Agenda do Poder - O pré-candidato do PSB, Marcelo Freixo, deu por encerrada a divergência com o correligionário Alessandro Molon, confirmado, nesta quinta-feira, candidato ao Senado pelo PSB. Freixo chegou a cobrar publicamente Molon para que retirasse seu nome em prol do presidente da Assembleia Legislativa (Alerj) André Ceciliano (PT) para facilitar a aliança com o PT. Ontem, mudou de postura e afirmou que a aliança, ao contrário do acordo nacional firmado com o PT, terá dois candidatos ao Senado.

>>> PSB aprova Alessandro Molon para o Senado pela chapa de Marcelo Freixo

Durante a convenção que aprovou por unanimidade as duas candidaturas, Freixo e Molon trocaram afagos e falaram com a imprensa lado a lado.

— Está pacificado, completamente superado qualquer coisa que tenha criado divergências — disse Freixo.

Porém, questionado sobre em quem votaria para senador, ele se esquivou:

— O voto é secreto.

Molon foi na mesma linha:

— Viramos a página. Vamos em frente juntos. A gente sai daqui pra ganhar o governo e o Senado com respeito a essa coligação que é mais ampla que o PSB.

Freixo ressaltou que a legislação permite que as alianças tenham dois candidatos ao Senado, apesar de só haver uma vaga em disputa:

— O que precisamos agora é um protocolo, pois esta grande aliança provavelmente terá dois candidatos ao Senado.

