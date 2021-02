Freixo: visita de Bolsonaro ao Ceará é o flagrante de um crime

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou a visita que Jair Bolsonaro fez nesta sexta-feira (26) ao estado do Ceará, no momento de maior agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Pelo Twitter, Freixo classificou a agenda de Bolsonaro no estado como um flagrante de um crime". "94% dos leitos ocupados e o presidente provocando aglomeração, atacando o isolamento... Ele quer transformar o Brasil numa cova coletiva", afirmou Freixo.

Durante inauguração de trecho da BR-222, no município de Tianguá (CE), Jair Bolsonaro rebateu críticas pela má governabilidade, principalmente, em decorrência do mau gerenciamento da crise do coronavírus.

"Não reclamo das dificuldades. Sofro ataques 24 horas por dia. Mas entre esses que atacam e vocês, vocês estão muito na frente. Não me vão fazer desistir porque, afinal de contas, eu sou imbrochável", afirmou.

Em discurso contra o isolamento, Bolsonaro declarou que a população não consegue mais ficar em casa. "O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem. Vão para ao meio do povo, mesmo depois da eleições", discursou.

