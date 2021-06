Frente fria chega à cidade de SP nesta segunda e capital pode ter recorde de temperatura mínima nos próximos dias

247- Uma frente fria que chega à cidade de São Paulo a partir da noite desta segunda-feira (28) deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. Meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura da capital alertaram para possibilidade de novos recordes de temperatura mínima nesta semana. A informação é do portal G1.

A segunda-feira (28) deve ser ensolarada, mas no decorrer da noite a quantidade de nuvens aumenta e pode chuviscar no extremo sul da capital. As temperaturas variam entre mínima de 13°C e máxima de 24°C. A umidade do ar deve se manter baixa, com taxas mínimas próximas dos 35%.

Já na terça-feira (29) a aproximação de uma frente fria que chega pelo litoral de São Paulo começa a afetar de maneira mais expressiva as temperaturas na capital. A madrugada deve registrar céu nublado e chuviscos ocasionais, segundo o CGE. A mínima prevista é de 11°C e deve ser registrada no fim da noite. A máxima não supera os 17°C

