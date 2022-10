Frota anuncia desfiliação do PSDB: 'Não posso ficar em partido que apoia Bolsonaro e Tarcísio'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alexandre Frota, que havia declarado voto no ex-presidente Lula (PT) nesta segunda-feira (3) , anunciou a desfiliação do seu então partido, o PSDB, nesta terça-feira (4).

De acordo com o deputado, o motivo para seu rompimento foi a intenção da legenda em apoiar o ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno da disputa do governo de São Paulo e Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial.

"Acabo de me desfiliar do PSDB, não posso ficar em um partido que apoia o Bolsonaro e Tarcísio, vai de encontro a tudo que fizemos até o momento. Agradeço muito ao Bruno Araújo (presidente nacional do PSDB), Marco Vinholi (ex-presidente do PSDB em São Paulo) e Fernando Alfredo (atual presidente do PSDB-SP) mas é incompatível. Vamos pra frente", escreveu Frota em seu Twitter.

O deputado federal já havia declarado ontem seu apoio ao ex-presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais deste ano, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Além disso, em seu posicionamento, ele afirmou que "errou em 2018", quando apoiou Jair Bolsonaro.

