Frota: Bolsonaro desistiu de abrir caixa-preta do BNDES ao ver Hang na lista

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou nesta quinta-feira (2) que Jair Bolsonaro desistiu de "abrir a caixa preta do BNDES" ao deparar com o nome de Luciano Hang, dono das lojas Havan e militante bolsonarista.

"Bolsonaro depois de encontrar HANG na lista do Bndes desistiu de caixa Preta. Que na verdade nunca existiu. Bolsonaro falou de Doria mas não soube até agora explicar os 50 empréstimos do Hang", escreveu o parlamentar no Twitter.

O parlamentar também havia compartilhado no Twitter uma reportagem da Carta Campinas com o título "Hang, apoiador de Bolsonaro, pegou 50 empréstimos do BNDES durante os governo do PT".

O tucno escreveu: "Hang, apoiador de Bolsonaro, pegou 50 empréstimos do BNDES durante os governo do PT – abriu 100 lojas. Mas os empréstimos eram para máquinas não para lojas. Finame é o tipo de empréstimo feito mas teve sua finalidade alterada".

De acordo com a reportagem, publicada em julho de 2019, "os empréstimos resultaram na abertura de quase 100 lojas em 13 estados do Brasil. No total, os empréstimos, com prazos de pagamento entre 60 meses (cinco anos) e 48 meses (quatro anos), totalizaram R$ 20,6 milhões". A informação foi publicada pelo jornalista Flávio ilha, no Jornal Extraclasse, do Rio Grande do Sul.

