Frota: Bolsonaro quer ministro que faça as vontades dele

"Bolsonaro quer uma polícia federal particular para ele @policiafederal e um Ministro que faça as vontades dele @JusticaGovBR e assim controlar inquéritos e investigações. Livrar a ara os filhos e mudar o curso da justiça", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro quer uma polícia federal particular para ele @policiafederal e um Ministro que faça as vontades dele @JusticaGovBR e assim controlar inquéritos e investigações. Livrar a ara os filhos e mudar o curso da justiça. @STF_oficial @MPF_PGR @PSL_Nacional @lobaoeletrico pic.twitter.com/Aj16VwzoQx April 26, 2020

Sérgio Moro pediu demissão na sexta-feira (24) sob o argumento de que Bolsonaro queria intervir na PF, ao exonerar Maurício Valeixo da Diretoria-Geral da corporação. O ex-juiz apontou crimes de responsabilidade do seu ex-chefe.

De acordo com os bastidores, Bolsonaro queria impedir que investigações da PF chegasse a um de seus filhos. Os agentes identificaram o vereador Carlos Bolsonaro como um dos articuladores da esquema disseminação de fake news.

