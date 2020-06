Frota dança na chuva para comemorar demissão de Weintraub (vídeo)

Revista Fórum - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), logo após o anúncio da demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, divulgou um vídeo em que debocha do agora ex-ministro.

No vídeo, Frota aparece assistindo ao comunicado de demissão de Weintraub enquanto dança com um guarda-chuva, ao som de “Singing in the rain”.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.