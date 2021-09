Frota mostra imagem do PM que impediu sua visita a Bolsonaro em Juiz de Fora

Deputado, que estava em Juiz de Fora quando Bolsonaro sofreu o suposto atentado, diz que foi impedido de entrar na Santa Casa para acompanhar o estado de saúde do ex-capitão por um Policial Militar, que, segundo ele, já o aguardava estrategicamente no hall do hospital edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota postou em suas redes sociais nesta terça-feira (14) imagens do Policial Militar que o impediu de entrar na Santa Casa para acompanhar o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Ele relata que o agente já o aguardava estrategicamente no hall do hospital.

O relato de Frota diz respeito ao dia 6 de setembro de 2018, quando Bolsonaro sofreu um suposto atentado em Juiz de Fora e foi levado para o hospital da cidade. Novas informações que colocam em contradição a versão de que o mandatário sofreu um ataque veio à tona após o jornalista Joaquim de Carvalho lançar o documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , que já possui mais de 600 mil visualizações no youtube.

“Esse foi o Capitão da PM [ imagem abaixo] de Juiz de Fora que comandou o cerco com mais 5 policiais. Cercaram o meu carro e não permitiram que eu chegasse ao hall da Santa Casa. Ele estava plantado lá, à minha espera. Só o filho do Bolsonaro [Carlos] sabia que eu estava a caminho”, lembrou Frota, que não conseguiu identificar o nome do agente.

Esse foi o Capitão da PM de Juiz de Fora , que comandou o cerco com mais 5 policiais , cercaram o meu carro e não permitiram que eu chegasse ao hall da Santa Casa . Ele estava plantado lá a minha espera . Só o filho do Bolsonaro sabia que eu estava a caminho . @AttuchLeonardo pic.twitter.com/SdwMk1w2qV — Alexandre Frota 777 (@77_frota) September 14, 2021

O deputado protocolou nesta segunda-feira (14) um pedido de abertura de CPI para averiguar as contradições envolvendo o suposto atentado contra Bolsonaro.

