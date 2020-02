Frota: 'Onyx ficou sentado 'muito tempo na cadeira e errou muito'

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) não poupou críticas ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. “Não fez a articulação que deveria, ficou sentado na cadeira por muito tempo em vez de estar aqui trabalhando com os deputados”, disse edit

“Ele trabalhou bastante, mas errou muito também. Não fez a articulação que deveria, ficou sentado na cadeira por muito tempo em vez de estar aqui trabalhando com os deputados”, disse o parlamentar, de acordo com relato do jornal O Estado de S.Paulo.

A imagem de Onyx ficou mais desgastada nos últimos dias após o governo Jair Bolsonaro demitir dois dos principais auxiliares do ministro: Vicente Santini, que fez "voo particular" com avião da Força Aérea Brasileira (FAB), e Fernando Moura, que ficou apenas um dia como interino. A ala militar estaria querendo a saída de Onyx da Casa Civil.