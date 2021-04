Frota pede impeachment de Bolsonaro por crime cometido na conversa com Kajuru

De acordo com o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), os diálogos de Jair Bolsonaro com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) "beiram a insanidade total" edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) apresentou, nesta quarta-feira (14), o seu quinto pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro por ter revelado, em conversa com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), a intenção de mudar os rumos da CPI da Pandemia, no intuito de perseguir governadores e prefeitos, além de pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Os fatos mais recentes dão conta de uma troca de mensagens do denunciado com o Senador Jorge Kajuru que beiram a insanidade total e a falta de decoro necessário para o cargo de presidente do país, a falta de habilidade, de comprometimento com a lei e a ameaça realizada são passíveis de processos judiciais em face do denunciado", diz um trecho do pedido.

"Clara está toda a interferência pretendida pelo Presidente da República nos outros poderes da República, tanto no legislativo quanto no judiciário, o que fere o princípio que norteia nosso Estado Democrático de Direitos e os princípios republicanos que são amplamente defendidos pela nossa Constituição Federal", acrescenta.

Nesta quarta-feira (14), o STF referendou a liminar do ministro Luís Roberto Barroso que obrigou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a abrir a CPI para investigar o governo Bolsonaro pela condução do combate à epidemia de Covid-19.

