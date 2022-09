Frota pede voto útil de Ciro Gomes em Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) - candidato a deputado estadual - fez postagens no Twitter na manhã desta terça-feira (13) cobrando que Ciro Gomes (PDT), candidato a presidente da República, "seja forte" e entre na campanha pelo voto útil no ex-presidente Lula (PT).

O petista lidera todas as pesquisas de intenções de voto e pode vencer no primeiro turno, evitando a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Há uma pressão para que Ciro, que pontua cerca de 7% nas pesquisas, declare apoio a Lula.

"Ciro, o senhor poderá sair como um dos grandes protagonistas salvando o Brasil do caos social, da fome e da miséria, se você realmente ama o Brasil como tanto fala, não pode nessa guerra lutar sozinho, não se trata de um projeto pessoal e sim da vida de milhões de brasileiros. O que está em jogo não é um projeto pessoal, é a fome de milhões de brasileiros, são milhares de crianças sem educação correta, é sobre o desemprego, sabedoria é saber o que fazer; habilidade é saber como fazer; virtude é fazer. Faça o que tem que ser feito, seja forte. Temos a oportunidade de liquidar o 'zica do pantano' cortando a cabeça,ou você mais duas semanas poderá estar atrás da Simone [Tebet], e ficará na história como aquele jogador que na decisão no último pênalti, bate para fora e leva uma nação ao choro. Quem sou eu para te dar conselho né!", escreveu Frota.

