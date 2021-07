Frota vai ao Supremo contra silêncio de depoentes na CPI

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) protocolou um projeto de lei (PL) para impedir que depoentes possam ficar em silêncio em CPIs. Ou seja, a proposta barra iniciativas do Supremo Tribunal Federal no sentido de conceder Habeas Corpus a pessoas convocadas para depoimentos em uma determinada Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma das pessoas que ficaram em silêncio foi o empresário Carlos Wizard, acusado de integrar o chamado "gabinete paralelo", responsável por ajudar o governo Jair Bolsonaro a implementar medidas sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19

O jurista Pedro Serrano é categórico ao afirmar que "é inconstitucional uma emenda com esse conteúdo". O jurista explica que "no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição estão as cláusulas pétreas, aqueles temas que não podem ser alterados por emenda constitucional. Um deles é a separação de poderes, ou seja, a forma original como a Constituição estabeleceu a separação de poderes não pode ser alterada" (leia a íntegra na Revista Forum).

Acabei de protocolizar um P L que impede a interferência do Poder Judiciário na condução de qualquer CPI, em cumprimento ao artigo 58 da Constituição Federal. Qualquer requerimento para garantia de direitos deve ser encaminhado ao Presidente da CPI para análise. @OmarAzizSenador pic.twitter.com/eP4Btq8xXk July 7, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.