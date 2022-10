Frota viaja para São José dos Campos e comprova que Tarcísio fraudou o domicílio eleitoral (vídeo)

Deputado foi até o suposto apartamento do candidato carioca edit

247 - O deputado Alexandre Frota foi até a cidade de São José dos Campos, localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, para comprovar que Tarcísio Freitas, candidato carioca ao governo do estado, não possui qualquer vínculo paulista, inclusive o residencial.

Frota iniciou sua pesquisa mostrando a moradores da cidade de São José dos Campos a imagem do político bolsonarista. Nenhum conseguiu reconhecê-lo.

Na sequência, o deputado foi até o suposto apartamento do candidato carioca. No local, moradores reforçam que nunca viram o bolsonarista transitar pelo prédio.

Tarcísio não mora e nunca morou em São José dos Campos, ele fraudou o domicílio eleitoral . Isso precisa ser mostrado . @ptbrasil @Haddad_Fernando pic.twitter.com/vhJFSd0ulg — Frota 77🇧🇷 (@77_frota) October 13, 2022

