Funcionária da Polícia Civil no Guarujá foi estuprada na delegacia onde trabalhava

247 - Uma funcionária da Polícia Civil foi estuprada dentro da Delegacia do Guarujá (litoral de São Paulo), onde ela trabalha. A função da vítima não foi informada. Ela foi abordada dentro da própria sala de trabalho por um homem, de 52 anos. A mulher foi agredida e depois violentada sexualmente. O criminoso foi preso no local por policiais que ouviram os gritos de socorro da vítima.

O crime aconteceu na última terça-feira (20). O G1 apurou, neste sábado (24), que foi a terceira vez que o homem esteve na delegacia. A primeira, aconteceu na sexta-feira (16), quando a vítima foi informada por colegas de que um desconhecido a procurava.

Na manhã de segunda-feira (19), assim que ela chegou para trabalhar, o agressor a esperava com cartas de amor em mãos. A funcionária o atendeu na sala, ele entregou o material, falou coisas sem sentido e deixou a delegacia.

O estupro aconteceu na manhã de terça, quando o homem voltou à delegacia, entrou na sala da profissional, fechou a porta, a agrediu e a estuprou.

A vítima, em depoimento prestado na própria delegacia, contou aos policiais que o agressor passou as mãos nos seios, nádegas e esfregou o órgão genital nela. Ela reagiu e chegou a entrar em luta corporal com o agressor.

Com base em informações do registro de boletim de ocorrência (BO), assim que a vítima gritou por ajuda, dois policiais se deslocaram até à sala. Eles contaram que a porta estava fechada, mas destrancada. Ao abrirem, eles se depararam com o homem sobre a funcionária caída no chão, e com objetos revirados.

Os agentes prenderam o homem.





