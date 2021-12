Funcionária de hotel é agredida com leite quente ao orientar cliente sobre protocolos de segurança contra Covid

A hóspede se irritou ao ser orientada sobre a necessidade de luvas para se servir do café da manhã edit

247 - Uma funcionária de um hotel de Bertioga, no litoral de São Paulo, foi agredida ao orientar uma cliente sobre protocolos de segurança do estabelecimento contra Covid-19.

A cliente jogou leite quente no rosto da funcionária, que disse ao G1 ter se sentido humilhada com a situação que aconteceu na frente de outros clientes.

A hóspede estava se servindo em uma mesa de café da manhã onde todos os outros clientes também se servem. Por conta da pandemia, o protocolo de segurança exige o uso de luva para pegar a garrafa de café, mas a cliente se serviu sem o utensílio de segurança. A funcionária, então, avisou a hóspede sobre a regra.

Em seguida, ela foi pegar um guardanapo com álcool para higienizar o recipiente. Quando voltou para limpar a garrafa de café, a hóspede jogou uma xícara de leite quente no rosto dela.

“Ela dizia que eu estava 'tirando uma com a cara dela' e eu expliquei que estava apenas orientando. Saí morrendo de vergonha porque o salão estava lotado. Optei por não chamar a polícia no momento para não causar um tumulto e traumatizar a criança [filho da hóspede]. Liguei para a gerente e me deram todo suporte. Ontem fiz [exame de] corpo de delito”, explica.

