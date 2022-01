Funcionária desmaia em assalto a loja do Flamengo no RJ (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - A funcionária de uma loja oficial do Flamengo desmaiou após ficar assustada com um assalto na manhã desta terça-feira (5), em Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que um homem assaltou a loja, na Avenida Benjamin Pinto Dias, no centro da cidade. O criminoso apontou uma arma para a funcionária, que estava no caixa, quando ela desmaiou com o susto.

O homem vestia camiseta e bermuda e carregava uma mochila, de onde tirou o armamento. As imagens mostram que, em seguida, o assaltante pediu para que os outros funcionários ficassem em uma sala dentro da loja, enquanto ele roubava tudo que conseguia.

O bandido coloca um casaco do time na mochila e foge segundos depois. (Veja o vídeo):

