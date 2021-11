Funcionária é agredida e chamada de "lixo" e "macaca" por torcedor

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Uma funcionária de um dos bares do Mineirão denunciou ter sido agredida fisicamente e sofrido ataques racistas ao ser chamada de "lixo" e "macaca" por um torcedor no jogo entre Atlético-MG e Corinthians na última quarta-feira (10). Em entrevista ao jornal O Tempo, Bruna Araújo Campos, de 36 anos, afirmou que são frequentes os xingamentos de torcedores contra funcionários. Ela registrou um Boletim de Ocorrência.

"Gritam com a gente quando a cerveja tá quente, congelada, com espuma. Eu não dou atenção, e fiz o mesmo com esse. Mas no finzinho do segundo tempo ele passou de novo, falando as mesmas coisas e dizendo que me esperaria lá fora", disse.

De acordo com a funcionária, o homem queria que ela pegasse uma cerveja em um setor que não era autorizada. "Eu expliquei e ele começou a me agredir verbalmente, me chamou de lixo, de macaca, e falou que iria me pegar na saída", disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE